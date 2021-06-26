الامارات | كافاني يؤهل الأوروغواي.. ويحتفل بالهدف الدولي الـ 52

شكرا لقرائتكم خبر عن كافاني يؤهل الأوروغواي.. ويحتفل بالهدف الدولي الـ 52 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل إدينسون كافاني هدفه الدولي رقم 52 الخميس، مانحاً الأوروغواي فوزها الأول وتأهلها إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، بتغلبها 2-صفر على منتخب بوليفيا الذي بات أول منتخب يودّع المسابقة من دون أي انتصار.

ورغم تألقه في أغلبية فترات المباراة، كان حارس مرمى بوليفيا كارلوس لامبي سيّئ الحظ، إذ افتتح التسجيل للأوروغواي من طريق الخطأ في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف، قبل أن ينهي كافاني نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي المباراة بتسديدة قوية من منتصف منطقة الجزاء، بعد تمريرة من فاكوندو توريس (79).

وبالتالي، حصدت الأوروغواي ثلاث نقاط ورفعت رصيدها إلى أربع في المركز الرابع من المجموعة، خلف تشيلي (5) الثالثة بعدما خسرت 2-صفر أمام الباراغواي (6) التي باتت ثانية المجموعة خلف الأرجنتين (7) المتصدرة. أما بوليفيا، فبخسارتها وحصدها صفر نقاط، منحت التأهل إلى كامل فرق المجموعة للدور ربع النهائي وتذيلت الترتيب.

ويسمح نظام البطولة للمنتخبات المتعثرة بالتأهل إلى ربع النهائي، مع بلوغ أول أربعة منتخبات من أصل خمسة في كل مجموعة دور الثمانية.

وعلل مدرب بوليفيا سيزار فارياس إقصاء منتخبه بالقول، إن «ظهور كوفيد-19 أضعفنا. لعبنا بشكل جيد وحاولنا اللعب من دون ارتكاب أخطاء، لكن لم يحالفنا الحظ».

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