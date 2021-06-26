الامارات | سابقة تاريخية.. تحكيم نسائي لمباراة خاصة بالرجال في الجزائر

شكرا لقرائتكم خبر عن سابقة تاريخية.. تحكيم نسائي لمباراة خاصة بالرجال في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة التحكيم التابعة لاتحاد الكرة الجزائري لكرة القدم تعيين حكمات لإدارة مباراة خاصة بالرجال، في سابقة أولى بتاريخ الكرة الجزائرية.

وقال الاتحاد في موقعه الرسمي، أول من أمس، إن لجنة التحكيم اختارت الحكمة الدولية لامية عثمان، لإدارة المباراة التي يلتقي فيها نجم بن عكنون مع ضيفه وجاره رائد القبة، اليوم، ضمن الجولة الـ22 والأخيرة من دوري الدرجة الثانية.

وسيساعد عثمان كل من أسماء وهاب، وسميرة ملياني، فيما ستكون غادة محات حكمة رابعة. وهي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار طاقم تحكيم نسوي لإدارة مباراة رسمية خاصة بالرجال في الجزائر.

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