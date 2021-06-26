الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 يونيو 2021
كأس أوروبا
ويلز - الدنمارك 20:00
إيطاليا - النمسا 23:00
أبطال إفريقيا
كايزر - الوداد 20:00
الأهلي - الترجي 23:00
كأس العرب للشباب
مصر - موريتانيا 18:00
الجزائر - النيجر 18:00
جيبوتي - طاجيكستان 21:00
الإمارات - المغرب 21:00
الدوري العراقي
الشرطة - الطلبة 21:00
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