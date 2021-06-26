اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 يونيو 2021

كأس أوروبا

ويلز - الدنمارك 20:00

إيطاليا - النمسا 23:00

أبطال إفريقيا

كايزر - الوداد 20:00

الأهلي - الترجي 23:00

كأس العرب للشباب

مصر - موريتانيا 18:00

الجزائر - النيجر 18:00

جيبوتي - طاجيكستان 21:00

الإمارات - المغرب 21:00

الدوري العراقي

الشرطة - الطلبة 21:00

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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