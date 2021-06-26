شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يحقق فوزه الأول بالدوري منذ 16 جولة بثلاثية في شباك المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الإنتاج الحربي على المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة 25-6-2021 على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من عبدالعزيز السيد حكمًا للساحة، ومعه كلٍ من هشام طلب واكرامي سالم كمساعدين، وخليفة عبدالله حكما رابعا، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى أحمد الغندور بمعاونة من زميله أحمد عبدالله.

تقدم عمر كمال بهدف من ركلة جزاء للمصري في الدقيقة الثلاثين، ليتعادل حميد ماو للإنتاج في الدقيقة التالية مباشرة بهدف من ضربة رأس، ويهدر أحمد جمعة فرصة هدف التقدم للمصري بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والثلاثين، ومع ذلك ينجح إسلام صلاح في إحراز هدف التقدم للمصري في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني ينجح مصطفى البدري في خطف الهدف الثاني للإنتاج الحربي في الدقيقة الثالثة والعشرين، قبل أن ينجح البديل محمود رجب في إحراز الهدف الثالث للإنتاج في الدقيقة التاسعة والثلاثين وهو الهدف الذي حقق به الإنتاج فوزه الأول في الدوري المصري منذ يوم 2 فبراير أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ 11، والأول على فريق المصري منذ السابع من أغسطس عام 2009.

بتلك النتيجة يتجمد رصيد المصري عند النقطة الثالثة والأربعين ما زال يحتل بهم المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى النقطة السابعة عشر ولكنه ما زال يتذيل جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز.