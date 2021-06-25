الامارات | شباب الأهلي يودّع «السلة الخليجية» في الشوط الإضافي

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يودّع «السلة الخليجية» في الشوط الإضافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر شباب الأهلي أمام النصر السعودي في الشوط الإضافي «111-114»، بعد التعادل في الوقت الأصلي «97-97»، أمس، في الدور نصف النهائي لبطولة الأندية الخليجية الأبطال لكرة السلة، المقامة منذ 18 يونيو الجاري على صالة نادي شباب الأهلي، ويسدل الستار على نسختها الـ40 مساء اليوم.

ووضع النصر السعودي حداً لطموحات شباب الأهلي في انتزاع اللقب الخليجي الرابع، عقب ثلاثية «فرسان دبي» على التوالي أعوام 2015 و2016 و2017، ليضرب السعوديون موعداً في السادسة والنصف من مساء اليوم مع الكويت الكويتي في نهائي البطولة، بعد أن نجح الكويتيون بدورهم في حجز بطاقة التأهل بفوزهم في أولى مواجهات المربع الذهبي على الأهلي البحريني بنتيجة «102-96».

جاءت بداية لقاء شباب الأهلي والنصر متقاربة المستوى، بعد أن انتهى الربع الأول بالتعادل «18-18»، قبل أن يتقدم «فرسان دبي» مع نهاية الشوط الأول بفارق ثلاث نقاط، وبنتيجة «44-41»، بنيلهم الأفضلية بنتيجة الربع الثاني «26-25».

ومع انطلاق الشوط الثاني، استطاع النصر السعودي العودة بالمباراة إلى نقطة التعادل مع نهاية الربع الثالث «69-69»، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة هذا الربع «26-25»، قبل أن يعاود التعادل فرض نفسه مع نهاية الوقت الأصلي بنتيجة «97-97»، ما دفع الطاقم التحكيمي إلى احتساب شوط إضافي لخمس دقائق، عرف من خلالها النصر كيفية حسم نتيجته «17-14»، والفوز بالمباراة «114-111»، وبلوغ النهائي.

وبات النصر السعودي على بعد خطوة من لقبه الأول في بطولة الأندية الخليجية الأبطال، وإهداء السلة السعودية لقبها الـ13 تاريخياً، بعد الألقاب الـ10 التي حققها مناصفة ناديا أحد واتحاد جدة بين عامي 1980 و2005، وثنائية الهلال عامي 1992 و1996، فيما اقترب الكويت الكويتي من لقبه الخليجي الثاني بعد انتصاره في نسخة 2003، وإهداء السلة الكويتية اللقب التاسع لها في البطولات الخليجية، بعد كل من رباعية القادسية أعوام (1982و1983و2006 و2009)، وثلاثية كاظمة (1981-1989 و1990).

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