شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يستقر على بديل دونجا في الإسماعيلي أمام سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على بديل محمود عبدالعاطي «دونجا»، لاعب خط وسط الفريق، خلال مباراة سموحة.

ويغيب دونجا عن الدراويش أمام سموحة، بسبب الإيقاف نتيجة حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة غزل المحلة الأخيرة، التي فاز بها الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وينوي المدير الفني للدراويش الدفع باللاعب محمد حسن في التشكيل الأساسي، المباراة المقبلة، في مركز خط الوسط بجوار عماد حمدي.

ويلتقي الإسماعيلي مع سموحة، الأحد المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.