شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رباعية وادي دجلة.. اجتماع طارئ في أسوان لحسم مصير علاء عبدالعال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، عقد اجتماع طارئ، خلال الساعات الجارية، لحسم مصير الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة علاء عبد العال.

يأتي ذلك بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها الفريق أمام وادي دجلة، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وهناك بعض الأصوات داخل مجلس إدارة أسوان، تطالب برحيل الجهاز الفني، وذلك بعدما تلقى الفريق الهزيمة الثالثة على التوالي في مسابقة الدوري الممتاز، وأصبح مهددًا بالهبوط إلى القسم الثاني، باحتلاله المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.

ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة أسوان، عن القرار النهائي بشأن مصير الجهاز الفني، خلال الساعات القليلة المقبلة.