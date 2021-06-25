شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الإسماعيلي قبل مواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، على الملعب الرئيسي، استعدادا لمواجهة سموحة في مسابقة الدوري.

المران تخلله مجموعة من الجمل الخططية والتكتيكية أبرزها سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية بجانب التسديد بعيد المدى باعتباره أحد الحلول لتسجيل الأهداف في شباك المنافس.

كما تم تخصيص تدريبات على الكرات العرضية والضربات الثابتة، وشهد المران إقامة مجموعة من الوحدات البدنية المكثفة سعيا للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

وأدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها من قبل إيهاب جلال، المدير الفني، عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء وظهرت حالة كبيرة من الإصرار والتحفز على وجوه اللاعبين سعيا لحصد الانتصار من الإسكندرية.

ويلتقي الإسماعيلي مع سموحة، الأحد المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.