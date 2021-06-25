شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا ضد النمسا في يورو 2020 .. الآزوري يبحث عن تحطيم الأرقام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي مساء الغد منتخبا إيطاليا والنمسا في ثاني مباريات دور الـ16 من كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، وذلك على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية، لندن.

تاريخ المواجهات:

35 مواجهة سابقة جمعت بين المنتخبين، فاز المنتخب الإيطالي في 16 مباراة في حين فاز منتخب النمسا في 11 وتعادلا في 8.

ويمتلك منتخب إيطاليا أفضلية كاسحة في المواجهات بكأس العالم أو كأس الأمم الأوروبية (تصفيات أو النهائيات)، ففاز في 5 وتعادل في 1.

آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين في عام 1998، منذ 23 عامًا، في كأس العالم. (منتخب إيطاليا فاز 2-1).

الطريق إلى دور الـ16:

اكتسح المنتخب الإيطالي المجموعة الأولى بالفوز في جميع المباريات الـ3 وعدم استقباله أي هدف.

منتخب النمسا فاز بمباراتين من 3 في المجموعة الثالثة على حساب منتخبي أوكرانيا ومقدونيا الشمالية، في حين تلقى الخسارة من منتخب هولندا 2-0، ليحتل المركز الثاني في مجموعته.

مفاتيح اللعب:

تألق المهاجم الهداف تشيرو إيموبيلي وكذلك الجناح المهاجم لورينزو إنسيني، وأيضًا لاعب الوسط مانويل لوكاتيلي خلال مرحلة المجموعات مع المنتخب الإيطالي، لذلك سيكونون أهم أسلحة المدرب روبرتو مانشيني في مواجهة الغد.

في الجهة الأخرى، كان المدافع دافيد ألابا والظهير الأيمن ستيفن لاينر والمهاجم ماركو أرناوتوفيتش أهم عناصر المدرب الألماني فرانك فودا في قيادة منتخب النمسا للأدوار الإقصائية في البطولة.

هل تعلم أن:

- منتخب إيطاليا لم يخسر في جميع مبارياته الـ30 الأخيرة ليعادل رقمه القياسي المحقق في عام 1930. الفوز غدًا على منتخب النمسا سيمنحه رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ الكرة الإيطالية.

- منتخب إيطاليا فاز في آخر 11 مباراة دون أن يستقبل هدفًا واحدًا. الفوز غدًا مع الحفاظ على نظافة الشباك سيرفع السلسلة إلى 12 ليعادل سجله القياسي المحقق خلال الفترة بين 1972 و1974 (12 انتصارا متتاليا دون استقبال أهداف).

- 50% من مواجهات منتخب إيطاليا في أدوار خروج المغلوب بكأس الأمم الأوروبية انتهت بالتعادل بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة (14: تعادلوا في 7، فازوا في 4 وخسروا 3).