شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد ينتقد لاعبي غزل المحلة بعد التعادل مع الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن حزنه بعد تعادل فريقه مع الاتحاد السكندري.

وتعادل غزل المحلة مع الاتحاد السكندري، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على استاد المحلة، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال خالد عيد، في تصريحات تليفزيونية: «كنا نطمح في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، خاصة أنها تقام على ملعبنا، وذلك من أجل التواجد في مركز متقدم في جدول ترتيب والابتعاد عن شبح الهبوط»، مضيفًا: «من الممكن أن تكون الضغوطات الكبيرة على اللاعبين بعد عدم تحقيق الفوز في آخر 5 مباريات أثرت على أدائهم الفني».

وأضاف: «ظهرنا بمستوى جيد في بعض أوقات المباراة، ولكن لم نظهر بأفضل مستوى لنا في معظم الوقت، اللاعبون لازم أن يكونوا على قدر المسؤولية، جميع المباريات التي تقام على ملعبنا يجب أن نفوز بها».

وأوضح: «بعض اللاعبين الذين دفعت بهم في الشوط الثاني، لم يظهروا بالمستوى المنتظر منهم، حيث كان هناك استهتار في الأداء، لذلك قمت بتعنيفهم عقب اللقاء»، مضيفًا: «نحتاج لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة، للاطمئنان على موقفنا في الدوري».