شكرا لقرائتكم خبر عن الكويتي بدر المطوّع «عميداً» للاعبي العالم بـ 185 مباراة دولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت - أ ف ب

بات اللاعب الكويتي المخضرم بدر المطوع «عميد» لاعبي كرة القدم حول العالم، بعد مشاركته أساسياً، الجمعة، في مباراته الدولية رقم 185 أمام البحرين، ضمن منافسات الدور التمهيدي المؤهل إلى كأس العرب 2021 في العاصمة القطرية الدوحة.

وبهذا العدد من المباريات، تجاوز المطوّع الدولي المصري السابق أحمد حسن الذي توقف رصيده عند 184 مباراة، بعدما كان النجم الكويتي عادله في المباراة الأخيرة ل«الأزرق» أمام تايوان ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين، واستضافتها الكويت بنظام التجمع مطلع الشهر الجاري.

وبدأ المطوع الذي سيبلغ 37 عاماً في يناير/ كانون الثاني المقبل، مسيرته الدولية في 4 سبتمبر/ أيلول 2003 ضمن تصفيات كأس آسيا 2004، وافتتح يومها بعمر الثامنة عشرة و237 يوماً، سجله التهديفي الدولي بإحراز هدفين، ليسجل في أرشيفه حتى اليوم مواجهة 44 منتخباً، وتسجيل 54 هدفاً.

ولا شك في أن للمطوّع منافسين عدة، كان أبرزهم مدافع ريال مدريد والمنتخب الإسباني سيرخيو راموس (35)، غير أن قرار مدرب «لا روخا» لويس إنريكي باستبعاده عن تشكيلة كأس أوروبا 2020 المقامة راهناً جمّد عدّاده عند 180 مباراة دولية.

لذلك، يتمثل الخطر الأساسي بالنسبة إلى رقم المطوع، بالبرتغالي كريستيانو رونالدو (36 عاماً) الذي يبدو أنه لا يشبع من تحطيم الأرقام القياسية مهما كان نوعها.

ويخوض رونالدو غمار المسابقة القارية وفي رصيده 178 مباراة دولية، سترتفع إلى 179 في ثمن النهائي عندما تلتقي البرتغال مع بلجيكا، الأحد.