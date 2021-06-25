قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت قناة "أون تايم سبورت" عن إذاعة مباراة الأهلي، والترجي التونسي، في التاسعة مساء غدا السبت، على ملعب ستاد السلام، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على التردد الأرضي فقط، على اعتبار أن اللقاء يقام في مصر.

كيفية استقبال التردد الأرضي لـ"أون تايم سبورت"

يمكن للمشاهد استقبال التردد الأرضي للقناة، بجودة عالية من خلال أجهزة الاستقبال الرقمي، المطروحة في الأسواق، أو الاستعانة بالإريـال العادي فقط إذا كانت شاشتك تدعم خاصية البث الرقمي.

أما اذا كان تليفزيونك لا يدعم خاصية البث الرقمي، يمكنك الاستعانة بجهاز البث الرقمي، أو الاكتفاء بالإريـال العادي للحصول على صورة أقل جودة، حيث تتواجد أون تايم سبورت بدلا من الثانية الأرضية.

كما تنقل المباراة أيضا عبر قناتي beIN Sports HD 4، beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق: حفيظ دراجي.

وفاز الأهلي على الترجي بهدفٍ نظيف في لقاء الذهاب رادس، ليخطوا خطوة ولو صغيرة نحو النهائي للمرة الثانية على التوالي، فالمارد الأحمر لا يحتاج إلا التعادل للتأهل.

سيخوض الترجي مباراة الإياب في القاهرة وهو يمتلك فرصة واحدة فقط، ألا وهي الفوز على النادي الأهلي في عقر داره بهدفين نظيفين أو أي نتيجة بفارق هدف واحد أكبر من نتيجة الذهاب 1-0.

وكان الأهلي قد تأهل للدور نصف النهائي، بعدما تخطى المارد الأحمر عقبة صن داونز الجنوب إفريقي بمجموع المباراتين 3-1.

وضرب الترجي التونسي، موعدا مع الأهلي، في نصف النهائي، بعد تأهله على حساب شباب بلوزداد الجزائري بركلات الترجيح، بنتيجة 3 / 2، فى إياب ربع النهائي.

وتأهل الأهلي، لربع النهائي كوصيف عن المجموعة الأولى رفقة سيمبا وعلى حساب فيتا كلوب والمريخ السوداني، فيما حصد صنداونز صدارة المجموعة الثانية على حساب شباب بلوزداد الجزائري ومازيمبي والهلال السوداني.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات على حساب ضد سونيديب، بطل النيجر في الدور الأول، حيث فاز الأحمر في مباراة الذهاب التي أقيمت في النيجر بهدفٍ نظيف، وذلك قبل أن يسحق مضيفه في الإياب بأربعة أهدافٍ نظيفة.

وكان المارد الأحمر، قد تُوج باللقب الإفريقي الموسم الماضي على حساب غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف، مما أهله للمشاركة في مونديال الأندية بقطر، إذ حصل الأهلي على المركز الثالث بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

ويعتبر الأهلي صاحب الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا بواقع تسع مناسبات، في المقابل يأتي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في الترتيب الثاني برصيد خمسة ألقاب.

تشكيل الأهلي

يفتقد النادي الأهلي، لخدمات محمد هاني ومحمود متولي ومحمد محمود للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول

خط الوسط : السولية وآليو ديانج وقفشة وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن

خط الهجوم: محمد شريف.