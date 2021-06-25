أولمبياد طوكيو.. انفراجة في أزمة مصطفى محمد.. واليورو يحرم صلاح من المنتخب الأولمبي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

طلب مسؤولو اتحاد الكرة من نادي جالطا سراي التركي السماح لمصطفى محمد مهاجم الفريق بالمشاركة مع المنتخب الأولمبي في مباراتىّ إسبانيا والأرجنتين فقط بأولمبياد طوكيو، على أن يعود بعدهما المهاجم إلى تركيا، لارتباط فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وكان نادي جالاتا سراي، أرسل خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة، يبلغه فيه بعدم موافقته على مشاركة مصطفى محمد في أولمبياد طوكيو 2020.

ويفتتح الفراعنة مشوارهم في أولمبياد طوكيو بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو المقبل، ثم يلتقى الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم مواجهة الدور الأول بمواجهة أستراليا 28 من نفس الشهر.

وكشفت صحيفة "الصباح" التركية، أن جالاتا سراي لا يرغب في مشاركة مصطفى محمد في الأولمبياد مع المنتخب الوطني، بسبب مشاركة النادي الذي أنهى الدوري التركي الموسم الماضي وصيفا في الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام آيندهوفن الهولندي يومي 21 ، و27 يوليو المقبل، والتي تتزامن مع التحضير لأولمبياد طوكيو ومباريات المجموعات.

ليفربول يرفض مشاركة صلاح

من ناحية أخرى ذكرت صحيفة "ديلي ستار"، الجمعة، أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، برفض بشدة السماح للنجم محمد صلاح بالمشاركة في أوليمبياد طوكيو.

وأوضحت الصحيفة أن كلوب يعتقد أن اللاعبين غير المشاركين فى بطولة يورو 2020 أو كوبا أمريكا يجب أن يكونوا متاحين للفترة التحضيرية للموسم الجديد فى 12 يوليو، ورفض النادى بالفعل طلب فرنسا بالسماح للوافد الجديد إبراهيما كوناتي باللعب فى دورة الألعاب الأولمبية الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن يغيب صلاح عن ليفربول في منتصف الموسم بسبب مشاركته في كأس الأمم الإفريقية برفقة فريقه ولا يرغب الريدز في خسارته أيضًا مطلع الموسم، حيث من المرجح أن يخسر ليفربول أيضًا ساديو ماني ونابي كيتا طوال مدة البطولة القارية الإفريقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار الرسمي لم يتضح بعد بشأن مشاركة صلاح في دورة الألعاب الأولمبية، لكن موقف كلوب وليفربول واضح بشأن صلاح وهو لا يريد خسارته أثناء الأولمبياد وكذلك أثناء كأس الأمم الإفريقية.

وفي الوقت الذي ليس أمام ليفربول خيار سوى قبول مشاركة صلاح في كأس الأمم الأفريقية، فبإمكانهم عدم الموافقة على مشاركته في الأولمبياد، لأنها ليست مسابقة ينظمها الفيفا.