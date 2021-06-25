فورمولا واحد: جائزة تركيا تعود في الثالث من أكتوبر

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باريس: أُعيدَت جائزة تركيا الكبرى إلى روزنامة بطولة العالم للفورمولا واحد لهذا الموسم لتكون في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، بدلاً من جائزة سنغافورة التي سبق وأُلغيت بسبب جائحة كورونا، بحسب ما أعلن المنظمون اليوم الجمعة.

وكانت جائزة تركيا قد أدرجت سابقاً في الروزنامة بتاريخ 13 حزيران/يونيو بدلاً من جائزة كندا الكبرى، لكنها أُلغيت بدورها بسبب القيود المفروضة على السفر، غير أنها أُعيدت الآن إلى جدول السباقات بعد أسبوع من سباق جائزة روسيا الكبرى في سوتشي وقبل أسبوع من جائزة اليابان الكبرى في سوزوكا، إذ توقع المنظمون تحسناً شاملاً في الوضع الصحي بحلول ذلك الوقت.

إجراءات السلامة

وطرأت تعديلات على روزنامة فورمولا واحد في مناسبات عدة، لكن النية متواصلة لدى المنظمين لإقامة 23 سباقاً خلال العام 2021، وهو رقم قياسي.

وقالت إدارة الفورمولا واحد في بيان "نحن واثقون من أننا سنكون قادرين على الوصول إلى السباق (في بارك اسطنبول) بموجب بروتوكولات السلامة الصارمة الخاصة بنا".

وأضافت "سيواصل فريق الفورمولا 1 السفر مع إجراءات السلامة الصارمة التي سمحت لنا بالتنقل بأمان الموسم الحالي"، مضيفة أنه تم إجراء "44 ألف فحص" منذ بداية العام، مع تسجيل "27 حالة إيجابية" بكوفيد-19.

وتأمل فورمولا واحد تخفيف قيود السفر، خصوصاً من بريطانيا التي تنتمي إليها غالبية الفرق.

وبعد تحديد معظم سباقات الموسم في أوروبا، اختيرت آسيا وأوقيانيا والأميركيتين والشرق الأوسط لاستضافة السباقات التسعة الأخيرة.

ورغم ذلك، تبقى طائلة الإلغاء قائمة نظراً للوضع الصحي، في البرازيل على سبيل المثال، أو بسبب قيود السفر المشددة كما هو الحال في أستراليا.