وزير الرياضة يُكرم مدير تحرير موقع الخليج 365 وبيج رامي وعدد من الأبطال الأولمبيين (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ (الخليج 365):

تصوير ـ شروق غنيم:

كرّم وزير الرياضة، أشرف صبحي، مدير تحرير موقع الخليج 365 حسام دياب بجانب بيج رامي بطل مستر أولمبيا 2020 وعدد من الأبطال الأوليمبيين المتأهلين للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2021 مثل سمر حمزة.

وجاء ذلك خلال فعاليات "مهرجان العاصمة الإدارية الرياضي"، والذى ينظمه الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة البدنية "ستريت وورك أوت" برئاسة إسلام قرطام.

وشهدت فعاليات "مهرجان العاصمة الإدارية الرياضي"، عدد كبير من قيادات الرياضة المصرية والشخصيات العامة بفرع نادى النادى بالعاصمة الإدارية.