"لن نستسلم".. الشعباني يوجه رسالة للأهلي بشأن موقعة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي الرياضي التونسي، إن فريقه سيحاول التغلب على الغيابات التي تعرض لها الفريق مؤخرًا في مباراة الأهلي المقبلة.

وأضاف المدير الفني لفريق الترجي في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي :"سنحاول التغلب على الغيابات الموجودة في صفوف الفريق من خلال الأوراق المتاحة".

وعن غياب الجماهير في موقعة مساء السبت، رد :"الأمر أصبح عاديًا في ظل جائحة فيروس كورونا، لم يكن لدينا جمهور كبير في مباراة الذهاب".

وتابع :"لن نستسلم لأننا فريق يلعب على الألقاب، وأشكر الجماهير التي حرصت على دعم اللاعبين قبل السفر للقاهرة".

وواصل :"الترجي من الفرق الكبرى التي دائمًا تعلب على سمعتها وتاريخها، ومباريات الأهلي والترجي تاريخ كبير، وكل الاحتمالات واردة".

وأنهى :"الفريق عانى مؤخرًا من ضغط المباريات بسبب خوض مباراة كل ثلاثة أيام، لكن لا أبرر الخسارة، والترجي قدّم مباراة حماسية في موقعة الإياب ضد شباب بلوزداد الجزائري في الدور الماضي".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي، مساء غدٍ السبت، ضمن حسابات دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب والتي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب "حمادي العقربي" انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد جاء عن طريق محمد شريف.