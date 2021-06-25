مران بيراميدز.."لوك" إبراهيم حسن.. وتقسيمة في منتصف الملعب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خاض فريق نادي بيراميدز أول مران بمدينة الدار البيضاء، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي مساء الأحد أمام الرجاء في إطار لقاءات الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري.

وأقيم مران بيراميدز على ملعب نادي الرجاء واستمر لساعة ونصف، واشتمل على العديد من الوحدات الفنية والبدنية والخططية، وتقسيمة في منتصف الملعب، بجانب تدريبات قوية لحراس المرمى الثلاثة مع مدرب الحراس خالد عبد الله.

وظهر اللاعب إبراهيم حسن خلال تدريبات بيراميدز بـ" لوك" جديد حيث ظهر شهره بشكر مغاير عما كان عليه قبل ذلك بلون أصفر على عكس المعتاد.

ومن المنتظر أن يخوض بيراميدز مرانه الأخير يوم السبت في التاسعة مساء على استاد مركب محمد الخامس الذي يستضيف المباراة الهامة والتي تحدد أحد طرفي المباراة النهائية في بنين.

وكان لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم ١٠ يوليو المقبل.