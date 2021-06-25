"الخليج 365" يكشف بنودًا جديدةً في عقود لاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

كشف مصدر بنادي الزمالك، أن إدارة النادي الحالية برئاسة حسين لبيب، أضافت بعض البنود الجديدة في عقود اللاعبين خاصة بعد النجاح في تجديد عقد ثنائي الفريق محمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو".

المصدر قال في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" مساء اليوم الجمعة، إن إدارة النادي وضعت شروطًا جزائية كبيرة في عقود اللاعبين الذين تم التجديد لهم مؤخرًا من أجل حفظ حقوق النادي في المستقبل.

وأضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن هناك بندًا أضيف على العقود، وهو نسبة مشاركة اللاعبين الذين سيتم على أساسه حصول أي لاعب على مستحقاته كاملة، وفقًا للمشاركة مع الفريق.

وأوضح المصدر، أن هذا البند لم يكن متواجدًا في عقود بعض اللاعبين، مشددًا أن اللجنة المؤقتة، والتي تدير شئون النادي تعمل على إضافة هذا البند في جميع عقود اللاعبين.

إدارة الزمالك نجحت مؤخرًا في تجديد عقود "الونش" حتى صيف عام 2025، وعقد "زيزو" حتى صيف 2024.

ويستعد حاليًا فريق الزمالك؛ لمواجهة مصر المقاصة، مساء الاثنين المقبل، في إطار منافسات الأسبوع الـ27 من مسابقة دوري we المصري.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل صدارة دوري we المصري برصيد 58 نقطة من 26 مباراة.