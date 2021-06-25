"حيرة بين طريقتين".. أفكار تشغل عقل موسيماني قبل مواجهة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

تسيطر الحيرة على عقل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالأهلي قبل ساعات من مواجهة الترجي التونسي المقرر لها مساء السبت بإستاد الاهلي we السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ولا يزال موسيماني يفاضل بين طريقتين لخوض مواجهة الترجي إحدهما الشكل الذي بدأ به مواجهة الذهاب فيما يرغب في الدفع بمحمد مجدي أفشة بديلاً لصلاح محسن في التشكيلة الأساسية.

وغاب أفشة عن التشكيل الأساسي للأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك لأنه عانى من إصابة لفترة طويلة ولم يتمكن من خوض التدريبات إلى خلال 48 ساعة فقط قبل موعد اللقاء.

وشهد مران الفريق الذي أقيم يوم الأربعاء باستاد مختار التتش التركيز على الإستحواذ حيث قسم الفريق إلي مجموعات بحيث تواجه كل منهما الأخرى بنظام 7 أمام 7 ويفوز من يحتفظ بالكرة أكبر فترة ممكنة .

فيما أجري موسيماني تقسيمة بطول ملعب مختار التتش خلال مران الخميس الذي كان مغلقاً عن وسائل الإعلام، وأبرز هذا المران حالة الحيرة حيث بدأ بالدفع بفريقين أحدهما كان الأساسي فظهر به محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وكان محمد مجدي أفشه في الفريق المنافس .

فيما كان مران الجمعة مختلفاً حيث تعمد لإخفاء معالم التشكيل ببعثرة اللاعبين على الفريقين لتجنب عيون الترجي الذي كان حاضرا جزء منه كونه خاض المران بعده مباشرة علي ملعب الأهليwe السلام.

وفاز الأهلي بنتيجة 1-0 في لقاء الذهاب بتونس، ويحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة من أجل التأهل للنهائي الثاني على التوالي.