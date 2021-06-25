دجلة يفترس أسوان برباعية في مباراة "الظلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تمكن فريق وادي دجلة من تحقيق فوز كبير على أسوان بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة 26 من عمر دوري we المصري.

وادي دجلة باغت أصحاب الأرض مبكرًا بهدف عن طريق محمد رضا الذي سجل في الدقيقة 2 قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 20 من عمر المباراة انقطع التيار الكهربي عن ملعب أسوان ليتوقف اللقاء مايقرب من 15 دقيقة.

وبعد عودة المباراة احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق وادي دجلة سجلها أحمد سعيد محمد.

وزاد أحمد عاطف غلة الأهداف في الدقيقة 15 بعد الدقيقة 45 من عمر المباراة، ورد عليها أحمد عبد الظاهر لاعب أسوان بهدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 19 بعد الدقيقة 45.

فوز وادي دجلة يصل للنقطة 22 في المركز الـ16 ليقلص الفارق مع أسوان صاحب المركز الـ15 برصيد 24 نقطة، وهو ما سيشعل الصراع على البقاء في الدوري في قادم المباريات.