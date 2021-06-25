غزل المحلة يفرط في الفوز على الاتحاد ويجبره على التعادل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

فرّط فريق غزل المحلة في تحقيق نتيجة الفوز على حساب منافسه الاتحاد السكندري بعدما انتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1) ضمن حسابات الأسبوع الـ27 من مسابقة دوري we المصري.

فريق الاتحاد السكندري تقدم مبكرًا عن طريق خالد الغندور من كرة رأسية رائعة بعد عرضية متقنة من الظهير صبري رحيل في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني، استطاع فريق غزل المحلة في تسجيل هدف التعادل عن طريق هشام نبوي في الدقيقة 52 لتصبح النتيجة (1-1).

وأهدر فتحي مبروك هدف التقدم لصالح غزل المحلة بعدما ضيّع ضربة جزاء في الدقيقة 60 بتسديدة خارج الملعب.

وأخفق فريق غزل المحلة في تحقيق نتيجة الفوز للمباراة السابعة على التوالي، حيث حقق فريق الملقب بـ"الفلاحيين" التعادل في مباراتين فقط مقابل خمس هزائم.

وأصبح رصيد غزل المحلة 32 نقطة في المركز الثاني عشر حيث من المقرر أن يواجه الزمالك في الجولة المقبلة.

في المقابل، أهدر الاتحاد السكندري فرصة التواجد في المربع الذهبي ولو مؤقتًا بعدما أصبح رصيد "زعيم الثغر" 38 نقطة في المركز الخامس.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد السكندري منافسه الإسماعيلي في الجولة المقبلة.