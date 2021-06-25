إمام عاشور: إصابتي ليست مُقلقة.. وحصلت على راحة للاطمئنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال إمام عاشور، لاعب خط وسط الزمالك، إن الكدمة التي تعرض لها خلال مران فريقه اليوم الجمعة ليست مُقلقة.

واكتفى إمام عاشور بالمشاركة في جزء من التدريبات بعدما تعرض لكدمة في الظهر؛ ففضّل الجهازان الطبي والفني إراحته من التدريبات، رغم حرص اللاعب على استكمال المران.

وأشار عاشور، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه، إلى أنه حصل على راحة لحين الاطمئنان على موضع الإصابة، للمشاركة في التدريبات بعد التعافي منها، مشددًا على أن الإصابة ليست مؤثرة.

ويستعد الزمالك؛ لمواجهة نظيره مصر المقاصة، يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري WE.