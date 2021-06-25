موسيماني قبل مواجهة الترجي: لن أفكر في نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأن الفوز في الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يمنح الفريق أفضلية بسيطة، قائلًا أنه لم يضمن التأهل بعد حتى يتحدث عن نهائي البطولة، موضحًا أن معين الشعباني مدرب المنافس يمتلك تاريخًا أكبر منه.

وقال موسيماني في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل لقاء الترجي المنتظر مساء السبت: "لدينا أفضلية بسيطة جدًا بفوزنا في لقاء الذهاب، ولكن تاريخ الفريقين يؤكد أن مباراة الغد صعبة، ولكي نصعد نحتاج؛ للحفاظ على تقدمنا، والتعزيز بأهداف، وأتوقع ان الترجي أيضًا سيسعى لذلك، وأتوقع أن تكون مباراة الغد ممتعه".

وأضاف: "مباراة الغد ستحسم بالنتيجة، وليس الأداء، وهذا ما يهمنا نحن كفريق نرغب في تحقيق اللقب، والترجى فريق صعب ولديه مدرب محترم ويرغب في التأهل".

وتابع: "التأهل سيحسم بالنتيجة وليس بالأداء، ولا يشترط الأداء من أجل التأهل، والترجي فريق جيد، لكننا أيضًا فريق جيد، وأعتقد أننا سوف نتأهل".

وعن التنافس مع معين الشعباني على تحقيق اللقب قال: "لا أحب أن أتحدث عن نفسي قبل الفريق، والأهم من الشعور بالذات هو التفكير في النتيجة والفريق، وبالتأكيد نحن نعلم قيمة مدرب الترجي، وهو اسم أكبر مني، لكن كل منا سوف يلعب من أجل فريقه".

ورفض الحديث عن الطرف الذي يتمنى تأهله إلى النهائي قائلًا: "لن أتحدث من أريد أن أواجه إلا قبل أن نتأهل إلى النهائي، من الخطأ أن أتحدث عن الطرف الذي أتمناه للنهائي الآن".

أما عن تأثير غياب الجماهير فقال: "الأهلي لم يلعب بجماهير منذ الموسم الماضي، وحتى الآن، ولا يمكن أن أقول إن هناك تأثرًا".

وواصل: "بالطبع من الجيد أن يكون حضور الجماهير أمرًا إيجابيًا، لكن آخر مرة شاهدت فيها الجماهير كانت في قطر، وأنا لعبت أمام الأهلي من قبل، وشاهدت الجماهير، وتأثرت بالجماهير، وأنا مدرب منافس الأهلي، الجماهير سوف تساندنا من المنزل، لكن أنا لا أريد أن أقول إن تأثير الجماهير حاسم، وإلا لفاز الترجي في الذهاب، وأتمنى أن يعود الجمهور يومًا من جديد".