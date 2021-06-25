شاهد فيديو اهداف مباراة البحرين والكويت في كأس العرب 2021.. ثنائية حمراء

شاهد فيديو اهداف مباراة البحرين والكويت في الدور التمهيدي ببطولة كأس العرب قطر 2021، ضمن مباريات اليوم الجمعة 25-6-2021.

حسم منتخب البحرين تأهله إلى دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021 المقرر إقامتها في قطر، بعدما فاز على شقيقه منتخب الكويت بنتيجة (2-0) في المباراة التي أقيمت على استاد خليفة الدولي في الدوحة.

وسجل هدفي المنتخب البحريني أمام الكويت اليوم، كل من علي حرم في الدقيقة (74)، والبديل سيد هاشم عيسى في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ويعتبر منتخب البحرين آخر المتأهلين إلى دور المجموعات حيث سينضم إلى المجموعة الأولى التي تضم قطر، العراق، وعمان، كما سيخوض المباراة الافتتاحية أمام العنابي يوم 30 نوفمبر 2021.

وشهدت المباراة انتزاع نجم الكرة الكويتية “بدر المطوع” لقب عميد لاعبي العالم من قائد منتخب مصر السابق “أحمد حسن”، بعدما سجل مشاركته الـ185 على الصعيد الدولي.

وأدار مباراة البحرين والكويت، الحكم الجزائري مصطفى غربال، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت عمان.

ودخل منتخب البحرين المباراة بالتشكيلة التالية: سيد محمد جعفر – سيد رضا عيسى – أحمد بوغمار – عبدالله الهزاع – راشد الخوطي – علي حرم – علي مدن – جاسم الشيخ – مهدي حميدان – كميل الأسود – محمد الرميحي.

بينما بدأ منتخب الكويت بالتشكل الآتي: خالد الرشيدي – سامي الصانع – فهد حمود – فهد الهاجري – حمد القلاف – فهد الأنصاري – حمد حربي – أحمد الضفيري – بدر المطوع – مبارك الفتيني – يوسف ناصر.

ولم يشهد الشوط الأول من المباراة أي فرصة خطرة بخلاف فرصة واحدة لمنتخب البحرين عن طريق علي حرم عند الدقيقة (17) عندما حول كرة عرضية داخل منطقة الجزاء برأسية قوية تصدى لها الحارس خالد الرشيدي ببراعة.

البحرين تترجم الأفضلية

مع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة (53) طالب لاعبو المنتخب البحريني احتساب ضربة جزاء لصالحهم بعدما تعرض مهدي حميدان لإعاقة داخل المنطقة، ولكن مصطفى غربال قرر عدم احتساب أي خطأ بعد العودة إلى الفار.

وهدد علي حرم مرمى الكويت في الدقيقة (60)، بعدما كرة عائدة من الدفاع على حدود المنطقة بتسديدة قوية جاورت المرمى بقليل.

وصنع منتخب الكويت الفرص الأخطر له خلال المباراة في الدقيقة (71) بعد مجهود فردي رائع من شبيب الخالدي الذي سدد كرة وصلت سهلة في يد الحارس سيد جعفر.

وكان منتخب البحرين قريب للغاية من افتتاح التسجيل في الدقيقة (72) عن طريق علي مدن ولكن تسديدته كانت في المكان الذي تواجد فيه الحارس خالد الرشيدي.

وبعدها بدقيقة واحدة تمكن منتخب البحرين من تسجيل الهدف لأول عن طريق علي حرم، بعدما قابل تمريرة الحميدان بتسديدة قوية سكنت شباك الرشيدي.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع سجل المنتخب البحريني الهدف الثاني عن طريق البديل سيد هاشم عيسى، لتنتهي المباراة بفوز الأحمر على الكويت بنتيجة (2-0).

شاهد فيديو اهداف مباراة البحرين والكويت في كأس العرب 2021