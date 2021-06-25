شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية: مبابي ومحمد صلاح في صفقة تبادلية بين سان جيرمان وليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار ليفربول قلق ريال مدريد بشأن إحدى الصفقات المحتملة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بحسب تقرير صحفي.

ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، جدد ليفربول اهتمامه مؤخرًا بالتعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، حيث بات مستعدًا لمزاحمة ريال مدريد على الصفقة، إذا فتح النادي الفرنسي الباب للمفاوضات حول رحيل اللاعب.

وذكرت الصحيفة أن النادي الإنجليزي يعتقد أن التعاقد مع مبابي له أهمية على المدى الطويل، بسبب صغر سنه.

وأبرزت أن مبابي رفض عرض سان جيرمان لتجديد عقده، لذا سيسعى النادي الفرنسي لبيعه قبل أن يرحل مجانًا في الصيف المقبل.

وزعمت الصحيفة أن باريس يستهدف التعاقد مع محمد صلاح، إذا رحل مبابي خلال فترة الانتقالات الحالية للنادى الإنجليزي، في صفقة تبادلية محتملة.