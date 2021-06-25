شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز والرجاء في نصف نهائي الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مواجهة قوية وصعبة للبطل المصري، يحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري.

وتأتى صعوبة المباراة لكون بيراميدز حقق نتيجة سلبية في مباراة الذهاب وزاد من صعوبة مهمته في التأهل لنهائي البطولة، حيث أصبح مطالبا بالفوز أو التعادل بنتيجة إيجابية بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازابلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم ١٠ يوليو المقبل.

وخاض الفريق المصري تدريباته اليوم بمدينة الدار البيضاء، استعدادا لخوض المواجهة الصعبة.