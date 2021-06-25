شكرا لقرائتكم خبر عن مران قوي لبيراميدز في الدار البيضاء استعدادًا لموقعة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خاض فريق بيراميدز أول تدريباته اليوم بمدينة الدار البيضاء، استعدادا لخوض المواجهة الهامة التي تجمعه بنظيره الرجاء المغربي مساء الأحد أمام الرجاء في إطار لقاءات الكونفيدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازابلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم ١٠ يوليو المقبل.

وجرى المران على ملعب نادي الرجاء واستمر لقرابة ساعة ونصف، واشتمل على العديد من الوحدات الفنية والبدنية والخططية، وتقسيمة في منتصف الملعب، بجانب تدريبات قوية لحراس المرمى الثلاثة مع مدرب الحراس خالد عبدالله.

ومن المنتظر أن يخوض بيراميدز مرانه الأخير يوم السبت في التاسعة مساء على استاد مركب محمد الخامس الذي يستضيف المباراة الهامة والتي تحدد أحد طرفي المباراة النهائية في بنين.