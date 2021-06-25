شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستضيف الترجي بحثاً عن النهائي الإفريقي ومهمة صعبة للوداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحلم كل من الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي ب«الريمونتادا» عندما يحلان على مضيفيهما الأهلي المصري حامل اللقب، وكايزر تشيفس الجنوب إفريقي على التوالي السبت في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد خسارتهما بنتيجة واحدة صفر-1 في لقاءي الذهاب.

ويدرك الترجي أنه يحتاج إلى التفوق على نفسه من أجل العودة ببطاقة العبور إلى النهائي، بعد خسارته ذهاباً في أرضه على ملعب «حمادي العقربي» برادس، وأمام جماهيره التي سمح لها حضور اللقاء.

وسيكون لزاماً على المدرب عين الشعباني إعادة ترتيب أوراقه في اللقاء، لا سيما على مستوى خط الوسط الذي كان نقطة الضعف الأساسية في لقاء رادس؛ حيث فشل العاجي فوسيني كوليبالي في إيقاف سيطرة ثلاثي الأهلي حمدي فتحي وعمرو السولية والمالي أليو ديانغ على وسط الملعب، خاصة الأخير الذي مرر كرة الهدف إلى محمد شريف.

ولم يكن الوسط الثغرة الوحيدة في الفريق التونسي؛ بل إن الخط الأمامي لم يقدم أي إضافة، في غياب طه ياسين الخنيسي الموقوف من الاتحاد الإفريقي؛ بسبب تناول المنشطات.

وسيعول الشعباني مجدداً على أنيس البدري والليبي خمدو الهوني والغاني خالد عبد الباسط على نحو أساسي إلا إذا ارتأى التغيير والاعتماد على علاء الدين المرزوقي أو نسيم بن خليفة.

وحذر المدرب الجنوب إفريقي للأهلي بيتسو موسيماني من قوة الفريق التونسي وبالتالي خطورة لقاء الإياب؛ وذلك خلال اجتماع مع اللاعبين تخلله عرض بالفيديو استعداداً للمواجهة التي يستضيفها بالقاهرة.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة التركيز واللعب بجدية، وعدم الإفراط في الثقة بعد الفوز ذهاباً، وحذرهم من مغبة انتفاضة فريق الترجي.

ويتطلع الوداد إلى رد اعتباره في جوهانسبورغ بعدما انحنى أمام كايزر تشيفس في الدار البيضاء.

وسيطر «وداد الأمة» ذهاباً إلا أنه افتقد إلى الفاعلية التهديفية على الرغم من صنع لاعبيه أكثر من عشرين فرصة واستحواذهم على الكرة بنسبة 80%.