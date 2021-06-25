شكرا لقرائتكم خبر عن «ويفا» يوافق على سحب زجاجات الخمر من أمام اللاعبين المسلمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) على سحب زجاجات الجعة من أمام اللاعبين المسلمين خلال المؤتمرات الصحفية في حال تقدموا بطلب من أجل ذلك، بعد تصرف لاعب وسط فرنسا بول بوجبا، الذي أثار جدلاً واسعاً.

وأكد متحدث باسم الاتحاد القاري للعبة لوكالة «فرانس برس» معلومات نقلتها صحيفة «دايلي تيليجراف» البريطانية «سنسأل اللاعبين المسلمين عما إذا كانوا موافقين أم لا».

وأضاف المتحدث أيضاً، أن شركة هاينيكن المنتجة للجعة وأحد الرعاة الأساسيين لكأس أوروبا، «موافقة على هذه المقاربة».

وكان بوجبا سحب زجاجة الجعة الموضوعة أمامه على الطاولة قبل التحدث إلى الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي بعد انتهاء مباراة فرنسا وألمانيا، ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن تصرف لاعب الوسط الفرنسي جاء بعد 24 ساعة من قيام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بسحب زجاجتين من «كوكا كولا»، وطالب بشرب الماء بدلاً من المشروب الغازي الأمريكي الشهير.

وكان الاتحاد القاري أشار لاحقاً بعد الحادثتين، إلى أن اللاعبين عموماً لا يواجهون أي غرامة، لكنه قام بتذكير اتحادات المنتخبات ال 24 المشاركة في البطولة القارية، بأهمية الشركات الراعية «للبطولة ولكرة القدم الأوروبية عموماً».