الزمالك يوضح شروطه للتعاقد مع رمضان صبحي فى الانتقالات الصيفية.. والغندوريكشف التفاصيل

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الاعلامى خالد الغندور أن نادى الزمالك يجهز عرضاً لضم رمضان صبحى لاعب بيراميدز.

وقال بندق فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم:"الزمالك يجهز عرضاً لإرساله لنادى بيراميدز للتعاقد مع لاعبه رمضان صبحى لاعب الاهلى السابق ، فى ظل سعى إدارة القلعة البيضاء للتعاقد مع لاعبين مميزون بعد التأكد من رحيل فرجانى ساسى وفشل تمديد تعاقده".

كما لم يستبعد مسئولو نادى الزمالك إمكانية التعاقد مع رمضان صبحى، لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالى، فى ظل تعرض اللاعب لبعض الأزمات مع ناديه الحالى بسبب مستحقاته المالية وعدم سدادها بالطريقة المتفق عليها.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك شروط التعاقد مع رمضان صبحى فى الصيف المقبل، وفى مقدمتها ضرورة تقاضى اللاعب راتبه وفقاً للسقف المحدد من جانب النادى، حيث لا يوجد مانع فى مساواته بأكبر عقد فى الفريق، ولكن لا يمكن أن يتجاوزه. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

بينما الشرط الثانى، وفقا للمصدر الزملكاوى، هو ضرورة إنهاء الصفقة مع بيراميدز بمقابل مادى مناسب، وقد يكون الحل لذلك هو إبرام صفقة تبادلية بين الناديين، خاصة أن بيراميدز يريد بالفعل بعض لاعبى الزمالك الحاليين.

وشدد المصدر على أن الزمالك لا يضع رمضان صبحى فى أولويات الصفقات، ودخوله الحسابات جاء بترشيحات وكلاء بسبب عدم ارتياح اللاعب مع بيراميدز في الوقت الحالى وصعوبة عودته مرة أخرى للنادى الأهلى وكذلك عدم توفر عرض احتراف مناسب له.

وفوجئ رمضان صبحى بتحويل إدارة بيراميدز 25% فقط من إحدى دفعات عقده لحسابه الشهر الأخير، ليقوم اللاعب بالاستفسار لترجع الإدارة الأمر لوجود أزمة مالية فى الوقت الحالى، وأبدى رمضان صبحى غضبه الشديد من الواقعة ليتدخل عبد الله السعيد لإنهاء الأمر وإقناع اللاعب بالعودة للتدريبات بعد انتهاء معسكر المنتخب الأوليمبى الأخير، ومن ثم المشاركة فى مباراة سموحة والتى خسرها الفريق بثلاثية نظيفة.

وكشف مصدر لموقع "اليوم السابع" أن إدارة بيراميدز منحت رمضان صبحى وعداً بمنحه راتبه بالكامل، لكن بالتقسيط على 5 أشهر على أن يحصل فى نهاية المدة على الدفعة المستحقة الآن، وكذلك الدفعة المستحقة فى وقتها وهو الأمر الذى وافق عليه اللاعب تقديراً منه للموقف وللوقوف بجانب ناديه فى تلك الأزمة.

ويعد رمضان صبحي هو أغلي لاعب مصري في الدوري المحلي في الوقت الذي انتقل اللاعب من ناديه السابق هيدرسيفيلد لبيراميدز في صفقة قياسية، وفوجئ رمضان صبحى بتحويل إدارة بيراميدز 25% فقط من إحدى دفعات عقده فقط لحسابه الشهر الأخير، ليقوم اللاعب بالاستفسار لترجع الإدارة الأمر لوجود أزمة مالية فى الوقت الحالى، وأبدى رمضان صبحى غضبه الشديد من الواقعة ليتدخل عبد الله السعيد لإنهاء الأمر وإقناع اللاعب بالعودة للتدريبات بعد انتهاء معسكر المنتخب الأوليمبى الأخير، ومن ثم المشاركة فى مباراة سموحة والتى خسرها الفريق بثلاثية نظيفة.

وحصل رمضان صبحي على وعد بمنحه راتبه بالكامل، لكن بالتقسيط على 5 أشهر على أن يحصل فى نهاية المدة على الدفعة المستحقة الآن، وكذلك الدفعة المستحقة في وقتها وهو الأمر الذي وافق عليه اللاعب تقديراً منه للموقف وللوقوف بجانب ناديه فى تلك الأزمة.