شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يقرر عدم تجديد التعاقد مع «أوتشو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو نادي مصر المقاصة عدم تجديد التعاقد مع الأوغندي خالد أوتشو، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي نادي مصر المقاصة قرروا عدم تجديد التعاقد مع خالد أوتشو، الذي ينتهي تعاقده في نهاية الموسم الجاري، بناء على طلب محمد عبدالعظيم «عظيمة»، المدير الفني للفريق، لعدم قناعته بمستواه الفني.

وسيكون هذا الموسم هو الأخير للاعب الأوغندي مع الفريق الفيومي، وأخرج المدير الفني للمقاصة اللاعب من حساباته الفنية في المباريات المقبلة بالدوري.

يذكر أن مصر المقاصة يستعد لخوض مباراة الزمالك، المقرر لها الإثنين المقبل، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.