شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: نجحت في تغيير ثقافة لاعبي النصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق السيد المدير الفني لفريق النصر أن فريقه قدم أداء جيدا وأن المباراة من أفضل المباريات التي قدمها النصر منذ توليه المسؤولية وأن هناك حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبين خلال المباراة ونفذوا التعليمات واستطاعوا تحقيق فوز كبير بأربعة أهداف.

وكان النصر حقق فوزا كبيرا على فريق منتخب السويس بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب النصر ضمن الجولة 29 بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية.

وافتتح التسجيل للنصر محمد ناصر مودي الذي سجل الهدف الأول من تسديدة في الدقيقة 13 من الشوط الأول وأحرز الهدف الثاني ميدو العطار من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء من تمريرة من محمد ناصر مودي في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني، تمكن محمد عبدالناصر أوشا من تسجيل الهدف الثالث من تمريرة من أحمد داهش في الدقيقة 22 وفي الدقيقة 46 أحرز حسام جلال الذي حل بديلا الهدف الرابع لينتهي اللقاء بفوز النصر برباعية نظيفة ويرفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد منتخب السويس عند 38 نقطة في المركز الثامن .

وقال طارق السيد إن النصر كان لديه طموح وأمل في المنافسة على الصعود ولكن صعب بسبب فارق النقاط مع المنافسين ولكن نجحنا في خلق طموحات ودوافع المنافسة لدى اللاعبين خلال مدة قصيرة من العمل منذ توليه المسؤولية .

وكشف طارق السيد أنه كان يسعى بقوة لتحقيق الفوز وبعدد جيد من الأهداف لتقليل فوارق الأهداف مع المنافسين ومع تسجيل الهدف الأول والثاني ارتفع معدل الثقة أكثر لدى اللاعبين وتمكنوا من تسجيل الهدف الثالث والرابع، مشيرا إلى أنه لقن اللاعبين طريقة اللعب المناسبة للمباراة وأنه تحدث عن أهم نقاط القوة والضعف في منتخب السويس خلال التدريبات في الأيام الماضية.

ووجه طارق السيد الشكر للاعبين على المستوى والجهد الذي قدموه، كما وجه الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق وأحمد الأحمر، عضو مجلس إدارة النادي، على مساندتهم للفريق.