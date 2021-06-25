شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والترجي .. الخطيب يشحن معنويات اللاعبين في المران الختامي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب الأهلي وي السلام، استعدادًا لمباراة الترجي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وحضر الخطيب مران الفريق الختامي اليوم قبل مواجهة الترجي التونسي، وذلك لمساندة اللاعبين ودعمهم قبل المواجهة المرتقبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء السبت.