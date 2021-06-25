شكرا لقرائتكم خبر عن ممر شرفي من لاعبي الزمالك لـ الونش وزيزو بعد التجديد .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بكل من محمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم الجمعة.

وقام لاعبو الزمالك بعمل ممر شرفي لزيزو والونش قبل انطلاق التدريبات ومصافحتهما بعد تجديد الثنائي للقلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة، الإثنين المقبل، بالجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

على جانب آخر، وجه مصطفى سيد، والد «زيزو»، الشكر للجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة حسين لبيب، عقب التجديد لنجله لمدة ثلاثة مواسم.

وأضاف والد اللاعب خلال تصريحاته لقناة الزمالك، علاقة نجلي بالزمالك لا تقدر بمال، فهو يعتبر نفسه ابن النادي، هذا المجلس عاشق للنادي، ويهمه مصلحة الزمالك ويعمل بإخلاص، وبذل جهدا كبيرا حتى التجديد للاعب.

وأكد مصطفى سيد أن نادي الزمالك كبير، وشرف لأي لاعب التواجد داخل جدران القلعة البيضاء، والنادي أضاف الكثير لزيزو ولكافة اللاعبين.

وأشار إلى أن زيزو سيظل دائما لاعبا بالزمالك، الذي هو صاحب الفضل عليه وصنع اسمه ونجوميته، حتى الاعتزال.

وتمنى والد اللاعب أن يساهم نجله، مع زملائه بالفريق، في التتويج ببطولتي الدوري وكأس مصر.