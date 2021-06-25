شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يزيح بن شرقي من صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أزاح أحمد ياسر ريان، مهاجم سيراميكا كليوباترا، أشرف بن شرقي من صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 14 هدفا، متقدما بفارق هدفين عن النجم المغربي، جناح الزمالك.

وسجل ريان ثنائية لفريقه ضد مضيفه الجونة، على ملعب الأخير، اليوم الجمعة، في الدقيقتين 9 من ركلة جزاء و15.

ويأتى ثالثا أحمد سمير جناح طلائع الجيش بـ11 هدفا ثم كل من عمرو جمال ومصطفى فتحي وعمر كمال عبدالواحد ورامي صبري لكل منهم 10 أهداف.

وكان ريان قد انتقل إلى سيراميكا كليوباترا، في شهر يناير الماضي، على سبيل الإعارة من الأهلي، ليسجل 14 هدفا في الدوري بقميص فريقه الجديد.

أحمد ياسر ريان هو النجل الأصغر لنجم الأهلي السابق، ياسر ريان، الجناح السريع الذي دافع عن ألوان الفريق الأحمر والمنصورة، في التسعينيات من القرن الماضي، ولعب لمنتخب مصر، وكان أحد أفراد الجيل الفائز ببطولة كأس الأمم الإفريقية 1998.