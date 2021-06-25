شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك اليوم.. كارتيرون يجهز اللاعبين استعدادًا لمباراة المقاصة في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم التدريبات مساء اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بالنادي إلى جزأين.

شاركت مجموعة من اللاعبين في تقسيمة فنية بوسط الملعب لتنفيذ بعض الجمل الفنية تحت إشراف كارتيرون وأحمد عبدالمقصود مدرب الفريق.

بينما أدت مجموعة أخرى من الفريق تدريبات على التسديدات تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام للزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.