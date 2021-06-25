شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي على أعتاب النهائي الأفريقي التاسع عشر في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من بلوغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجارية، حيث يكفيه التعادل على ملعبه أمام نظيره الترجي التونسي غدا السبت بإياب نصف النهائي من أجل التأهل رسمياً.

كان الأهلي قد تفوق على الترجي بملعب الأخير في رادس السبت الماضي في ذهاب نصف النهائي.

الأهلي خاض 18 نهائيًا قاريًا عبر تاريخه منذ مشاركته للمرة الأولى في بطولات الأندية الإفريقية في عام 1976.

وجاءت مشاركات الأهلي في الدور النهائي لبطولات الأندية الإفريقية بواقع 13 نهائيًّا لدوري أبطال إفريقيا حقق اللقب في 9 مرات منها، والإخفاق في نسخ 1983 و2007 و2017 و2018، و4 نهائيات بأبطال الكؤوس وحقق اللقب في المرات الأربع، ونجح في حسم نهائى وحيد بالكونفدرالية أيضًا.

وكان أول نهائي قاري يخوضه الأهلي في عام 1982 أمام أشانتي كوتوكو ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري وحقق وقتها المارد الأحمر أول ألقابه في القارة السمراء، في حين أن النهائي الأخير كان في النسخة الماضية من دوري الأبطال وتحقيق اللقب على حساب مواطنه الزمالك والظفر بالنجمة التاسعة.