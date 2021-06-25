شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي التونسي.. ومفاجأة موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر عشاق ومحبو النادى الأهلى على أحر من الجمر إعلان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروى الأول بالنادى تشكيل اللاعبين المقرر أن يخوض بهم مباراة الترجي المقرر لها غدا في إياب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وينوي موسيماني عدم إجراء أي تغييرات في تشكيل الأهلي من أجل مباغتة الخصم في المباراة واستغلال معنويات لاعبيه المرتفعة عقب الفوز في مباراة الذهاب بهدف لمحمد شريف.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلى مباراة الترجي بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، بدر بانون، أيمن أشرف، أكرم توفيق، على معلول، آليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، محمد شريف.

على أن يبقى مجدي أفشة وحسين الشحات أوراقًا رابحة على دكة البدلاء للدفع بهم حسب متطلبات المباراة.