شكرا لقرائتكم خبر عن «رابطة المحترفين» تتفقد استاد صقر بخورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

قام وفد من رابطة المحترفين بزيارة ميدانية لاستاد صقر بن محمد القاسمي بنادي خورفكان، للاطلاع على سير أعمال الصيانة والوقوف على آخر مستجدات عمليات الإنشاءات الجديدة التي تتم بالاستاد الرئيسي، استعداداً للموسم الكروي الجديد 2021 - 2022.

كان في استقبال الوفد كل من أحمد عزت مدير التراخيص بالنادي، وعبد الله فتوح مدير قسم التسويق، وأكد عزت أن الدعم اللامحدود والرعاية الكريمة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة والمجلس الرياضي، كان وراء التألق اللافت والإنجازات التي تحققها أندية الإمارة، لافتاً إلى حرص إدارة نادي خورفكان على تحديث وتطوير البنية التحتية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة.

على خط آخر، تواصل اللجنة الفنية بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي الذي تم تجديد عقده مع «النسور»، دراسة احتياجات الفريق للموسم الجديد سواء من اللاعبين الأجانب والمواطنين والمقيمين وتقوية خطوطه بعناصر مميزة حتى يواصل أخضر خورفكان مسيرته الناجحة في المحترفين، وبالفعل نجحت شركة الكرة مؤخراً في إبرام عدد من الصفقات المميزة بضم لاعب المحور الهولندي من أصل عراقي أسامة رشيد، بجانب التعاقد مع الثنائي مسعود سليمان وإبراهيم سعيد من الظفرة، وأحمد الزيودي وعبد الله حسن النوبي من الفجيرة، ومحمد خلفان من الشارقة، وفهد حديد من العين، كما نجحت شركة الكرة في تجديد عقود غالبية اللاعبين الذين تألقوا مع الفريق في الموسم المنصرم، بدءاً بالحارس محمد محمود (ديدا)، ويوسف العامري، وعادل سبيل، وسالم الحمادي، وعامر مبارك غانم، ومنصور النقبي، إلى جانب البرازيلي رافائيل دودو، والمدافع المصري المقيم عبد الله الرفاعي.