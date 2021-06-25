بطولة إنكلترا: أرسنال يجدد عقد مدافعه الاسكتلندي تييرني

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لندن : جدد أرسنال الانكليزي لكرة القدم عقده ظهيره الأيسر الدولي الاسكتلندي كيران تييرني، كما أعلن النادي اللندني الجمعة.

ولم يشر نادي "المدفعجية" الى مدة عقد تييرني عندما تعاقده معه عام 2019 مقابل 30 مليون يورو، لكن الصحف المحلية اشارت الى ان عقده الأوليّ كان حتى عام 2024 وتم تجديده عامين اضافيين.

ونقل موقع النادي الانكليزي الرسمي عن مدرب الفريق الاسباني ميكل ارتيتا قوله بعد تجديد العقد "انه نبأ رائع. نوعية لعبه، حيويته، تصميمه ليس فقط خلال المباريات دائماً ما تكون مرتفعة. يبذل جهوداً كبيرة من الناحيتين الدفاعية والهجومية ويقدم اضافة كبيرة للفريق، من الرائع معرفة أنه سيبقى في صفوفنا لفترة طويلة".

أما اللاعب فعلق بقوله "أريد أن ألعب على أعلى المستويات. من الطبيعي بأننا لم نرتقِ بعد الى هذه المستوى، لكن الامور تسير بالاتجاه الصحيح".

وفرض تييرني على مدى موسمين، نفسه أساسياً في صفوف أرسنال، فخاض 62 مباراة في صفوفه في مختلف المسابقات.