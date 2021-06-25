تقارير إسبانية تكشف ملامح قائمة إسبانية لمواجهة مصر في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

كشفت تقارير إسبانية عن الملامح الرئيسية لقائمة منتخبها الذي يشارك في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيظهر من بين الأسماء البارزة في القائمة داني سيبايوس، وماركو أسينسيو.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أن ثنائي ريال مدريد داني سيبايوس، وماركو أسينسيو سوف يكون من بين 3 لاعبين فوق السن الأولمبي ضمن قائمة الفريق.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن قائمة إسبانيا المشاركة في يورو 2020 تضم أسماء من المنتظر أن تتواجد في طوكيو 2020، والمؤكد من بينهم؛ داني أولمو وميكيل أويارزابال، بينما إريك جارسيا، باو توريس، أوناي سيمون وبيدري، حيث سيكون لديهم فرصة كبيرة للتواجد في البطولة.

وسيتم اتخاذ القرار النهائي حول قائمة الفريق التي تتوجه إلى اليابان خلال الأيام المقبلة، وحتى الثلاثاء القادم.

ولن يتمكن فيران تورس، فابيان رويز، رودريجو هرنانديز، وبورخا مايورال من التواجد في الأولمبياد بعدما رفضت أنديتهم بالسماح لهم بالمشاركة في البطولة.

أما في حالة داني سيبايوس وماركو أسينسيو فإن اتحاد الكرة الإسباني لن يواجه مشكلة من أجل استدعاء الثنائي، كون القانون في إسبانيا يجبر أي نادٍ على منح لاعبيه للمنتخب في أي وقت بغض النظر عن أجندة المباريات الدولية.

ويتواجد المنتخب الإسباني في نفس المجموعة بجانب مصر، الأرجنتين وأستراليا.