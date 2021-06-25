في مباراة ركلات الجزاء.. الجونة يخطف فوزًا صعبًا أمام سيراميكا ويقفز للمركز الثامن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف فريق الجونة فوزًا صعبًا أمام نظيره سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة دوري WE.

وتقدم سيراميكا كليوباترا بهدفين عن طريق لاعبه أحمد ريان في الدقيقة 9 من ركلة جزاء والدقيقة 15 قبل أن يُقلص عمر بركات النتيجة بهدف في الدقيقة 25 من ركلة حرة مباشرة من حدود منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا. وفي الشوط الثاني تعادل عمر السعيد للجونة في الدقيقة 56 من ركلة جزاء قبل أن يسجل نور السيد الهدف الثالث للجونة في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

ورفع الجونة رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 35 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري بينما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 32 في المركز 11.

وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:

بداية سريعة لأحداث الشوط الأول بسيطرة نسبية لسيراميكا كليوباترا؛ حيث احتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء في الدقيقة 6 بداعِ عرقلة مدافع الجونة للاعب سيراميكا محمد محسن.

وتوقف اللعب لعدة دقائق وسط احتجاجات من لاعبي الجونة على قرار الحكم الذي أشهر البطاقة الصفراء للاعب لؤي وائل في الدقيقة 8 قبل أن يعتمد ركلة الجزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو ليُسدد أحمد ريان الركلة بنجاح في الدقيقة 10.

وشهدت الدقيقة 15 حالة جدلية؛ حيث كان يعتزم لاعب الجونة لعب ركلة حرة مباشرة على يسار حدود منطقة جزاء سيراميكا بداعِ ارتطام الكرة في يد مدافع سيراميكا كليوباترا ولكن الحكم ولاعبو سيراميكا طالبوا اللاعب بلعب ركلة زاوية.

نفذ الجونة الركلة الركنية ولكن أبعدها دفاع سيراميكا كليوباترا لتصل إلى صالح جمعة في منتصف الملعب ليرسل طولية لأحمد ياسر ريان الذي راوغ حارس الجونة وسددها هدفًا ثانيًا وسط اعتراضات من لاعبي الجونة بداع وجود مخالفة على صالح جمعة.

وأشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء جديدة في الدقيقة 20 للاعب سيراميكا كليوباترا خالد صبحي بداع ارتكاب مخالفة ضد لاعب الجونة؛ لتعطيل الكرة من وسط الملعب لتنفذ المخالفة ولكن لم يستغلها الجونة وارتكب عمر بركات مخالفة ضد مدافع سيراميكا رجب بكار.

ولم تمر دقيقتين حتى أشهر الحكم إبراهيم نور الدين بطاقة صفراء جديدة ولكن للاعب الجونة سيرجي أكا بداع عرقلة شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا.

وحصل الجونة في الدقيقة 24 على ركلة حرة مباشرة بعد إعاقة دفاع سيراميكا كليوباترا لاعب الجونة عمر بركات من التقدم تجاه المرمى وسط مطالبات من نور السيد بتسديد الركلة بدلًا من عمر بركات ليُسددها في النهاية عمر بركات قوية أرضية من أسفل الحائط البشري ليُقلص النتيجة بهدف في الدقيقة 25.

وشهدت الدقيقة 27 توقف اللعب لتلقي أحمد ياسر ريان العلاج داخل الملعب بعد كرة مشتركة بينه وبين مدافع الجونة لؤي وائل مما استدعى الجهاز الطبي لسيراميكا كليوباترا للنزول لأرضية الملعب لعلاجه قبل أن يُستأنف اللقاء.

ومنح الحكم إبراهيم نور الدين ركلة حرة مباشرة لسيراميكا كليوباترا من يسار الملعب بعد ارتطام الكرة في يد مدافع الجونة محمد يكن نفذها صالح جمعة في الدقيقة 29 داخل منطقة جزاء الجونة ولكن أبعدها الدفاع.

وتوقف اللعب في الدقيقة 30 ليحصل اللاعبون على راحة لالتقاط الأنفاس وشرب المياه وسط تعليمات من الجهازين الفنيين للاعبي الفريقين ومع استئناف اللعب حصل شادي حسين على الكرة داخل منطقة جزاء الجونة من طولية أرسلها صالح جمعة ولكن تسديدته ارتطمت بجسد مدافعي الجونة لتخرج ركنية نفذها سيراميكا كليوباترا وأبعدها دفاع الجونة في الدقيقة 33.

وردّ الجونة سريعًا بكرة خطيرة من عرضية من عمر السعداوي ليحولها محمد يكن برأسه تجاه مرمى سيراميكا كليوباترا ولكن ارتطت بالعارضة لتعود لعمر السعيد الذي سددها في الدقيقة 34 أعلى المرمى قبل أن يتوقف اللعب في الدقيقة 35 بعد اصطدام لؤي وائل وميدو جابر في كرة مشتركة قبل أن يتم إسعافهما واستكمال اللعب مرة أخرى.

وواصل الجونة الضغط لتصل الكرة لعمر السعداوي ولكن ارتكب ميدو جابر مخالفة ضده ليوقف نور الدين اللقاء ويُشهر بطاقة صفراء جديدة وهذه المرة لميدو جابر قبل أن يُرسل سعداوي في الدقيقة 37 الركلة الحرة داخل منطقة الجزاء خطرة ولكن رأسية عمر بركات يبعدها الدفاع وهي في طريقها للمرمى.

وفي الدقيقة 43 عاد سيراميكا كليوباترا بهجمة خطيرة عن طريق لاعبه محمد إبراهيم الذي أرسل عرضية خطرة داخل منطقة جزاء الجونة ولكن أبعدها محمد الجزار لينتهي الشوط الأول الذي استمر حتى الدقيقة 45+3 بتقدم سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

ولم تمر 5 دقائق على بداية الشوط الثاني حتى توقف اللقاء في الدقيقة 50؛ حيث يراجع الحكم إبراهيم نور الدين دقة احتساب ركلة جزاء لصالح الجونة مع حكام الفيديو.

وبعد مراجعة تقنية الفيديو عاد إبراهيم نور الدين واحتسب في الدقيقة 55 ركلة جزاء لصالح الجونة سددها عمر السعيد بنجاح في الدقيقة 56 بعدما ارتطمت الكرة في العارضة وسكنت الشباك ولم تمر 3 دقائق حتى احتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء للجونة في الدقيقة 59 ولكن توقف اللعب بداع إصابة حارس مرمى سيراميكا كليوباترا عامر عامر وتلقيه العلاج في الملعب.

وسدد نور السيد ركلة الجزاء بنجاح في مرمى سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 66 بعدما كاد عامر عامر أن يتصدى لها.

وكاد الجونة يُعزز تقدمه بهدف رابع بعدما أرسل العربي بدر عرضية من يمين الملعب ولكن سددها عمر السعيد بجوار القائم الأيمن لسيراميكا كليوباترا ليرد صالح جمعة بتسديدة قوية في الدقيقة 84 كاد يتعادل بها لسيراميكا كليوباترا ولكن أبعدها حارس الجونة إسلام طارق لركنية.

وكاد يُسكن محمد الجزار الكرة بالخطأ في مرماه بالدقيقة 90 بمحاولته إخراج الكرة برأسه من داخل منطقة جزائه ولكن أمسك بها زميله حارس مرمى الجونة إسلام طارق قبل أن يُعلن إبراهيم نور الدين 5 دقائق كوقت بدل من الضائع.

وفي الدقيقة 93 كاد يقتل محمود شبراوي اللقاء بهدف رابع للجونة بعدما وصلته الكرة على حدود منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا ولكن تسديدته مرت بجانب مرمى عامر عامر لينتهي اللقاء بفوز الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويقفز للمركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.