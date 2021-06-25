"بدر المطوع" يكسر رقم "أحمد حسن".. وينتزع لقب "عميد لاعبي العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تواجد الكويتي "بدر المطوع" في قائمة منتخب بلاده لمواجهة البحرين بتصفيات كأس العرب؛ ليخوض المباراة رقم 185، ليصبح "عميد لاعبي العالم"، متخطيًا "أحمد حسن" لاعب منتخب مصر السابق.

وبخوض "المطوع" لمباراة الكويت والبحرين سيكون "عميد لاعبي العالم" رسميًا متجاوزًا المصري "أحمد حسن"، والذي توقف عند 184 مباراة دولية بعد اعتزاله قبل سنوات.

وظل "أحمد حسن"، محافظًا على لقب "عميد لاعبي العالم" لعدة سنوات، حيث ارتدى قميص منتخب مصر لما يقرب من 15 عامًا وفاز بكأس الأمم الأفريقية أربع مرات.

وبدأ "بدر المطوع" المشاركة مع منتخب الكويت في سبتمير عام 2003، وخلال 18 عامًا لعب حتى الآن 184 مباراة (قبل مواجهة البحرين)، وسجل خلال مسيرته مع المنتخب 56 هدفًا.