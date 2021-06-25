صراع المجموعة الثانية يشتعل من أجل التأهل للممتاز في آخر جولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

شهدت نتائج الجولة الـ29 من دوري الدرجة الثانية استمرار الصراع على بطاقة التأهل في المجموعة الثانية، حتى الجولة الأخيرة، بين كوكاكولا والداخلية بحثًا عن بطاقة الصعود للدوري الممتاز في الموسم المقبل 2021-2022.

واستطاع كوكاكولا أن يفوز بنتيجة 1-0 على السكة الحديد في المباراة التي استضافها الفريق الباحث عن الظهور لأول مرة في الدوري الممتاز.

وأحرز رضا الويشي الذي سبق له اللعب في الدوري الممتاز سنوات عديدة هدف المباراة الوحيد لصالح كوكاكولا، وبذلك رفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الأول للمجموعة الثانية.

في مباراة أخرى، استطاع الداخلية أن يفوز على الزرقا بنتيجة 1-0، وبذلك يقفز إلى المركز الثاني في المجموعة برصيد 47 نقطة، ويتمسك بأمل البقاء والعودة من جديد للدوري الممتاز.

لكن بورتو السويس فرط في فرصة التأهل بعد الخسارة على يد بتروجت بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت بالجولة ذاتها، وبذلك توقف رصيد الفريق عند 45 نقطة في المركز الثالث.