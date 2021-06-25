5 أرقام ترصد صراع الأهلي والترجي في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

لعبة كرة القدم لا تعترف بالأرقام أو التاريخ، لكنها دائمًا تصنع تاريخًا جديدًا كل يوم؛ ليحكي الأبناء عما شاهدوا الأباء يفعلوه، دون أن يكون للماضي فضل على الحاضر، ولا يمثل إلا قاعدة يجب أن تكون متينة وعملًا كبيرًا، لمزيد من البناء.

وقبل مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي حامل اللقب، والترجي الذي سبقه للتويج في النسختين السابقتين، نبحث عن أبرز 5 أرقام قبل لقاء العودة بين الفريقين العربيين.

استطاع الأهلي الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 1-0 على أرض ستاد رادس (حماد العقربي) بتونس، وهو الآن بحاجة إلى أي نتيجة إيجابية من أجل التأهل للنهائي، فهل نجد من الأرقام ما يدعم ذلك؟

- لم يخسر الأهلي في 8 مباريات على أرضه ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا (3 فوز- 5 تعادل)، وفي آخر مواجهة من هذا النوع في ذهاب نهائي 2018 انتصر (3-1).

- قد يصل الأهلي لنهائي دروي أبطال أفريقيا للمرة الرابعة خلال آخر 5 مواسم (2017-2018، 2019/2020، 2020/2021).

- لم يخسر الأهلي في آخر 26 مباراة على أرضه في دوري أبطال أفريقيا (19 فوز- 7 تعادل)، وآخر خسارة كانت عام 2016 ضد أسيك ميموزا (1-2).

- خسر الترجي آخر مباراتين خارج الأرض في دوري أبطال أفريقيا، وآخر مرة خسر فيها 3 مباريات متتالية خارج أرضه في نسخة واحدة ببطولة 2007.

- محمد علي بن رمضان سجل 4 من آخر 7 أهداف للترجي في دوري أبطال أفريقيا، لم يسجل أي لاعب أكثر منه، ويتساوى مع محمد شريف، وأمير سعيود.