ريان يتفوق على بنشرقي في صراع الهداف بثنائية في 6 دقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

استطاع أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا أن يتفوق على أشرف بنشرقي في الصراع المستمر على لقب هداف دوري WE المصري لموسم 2020-2021، بعدما سجل هدفين في 6 دقائق أمام الجونة.

ورفع ياسر ريان بعد الهدفين رصيده إلى 14 هدفًا في المركز الأول، بترتيب هدافي البطولة، وفي الجانب الآخر يمتلك أشرف بنشرقي 12 هدفًا في المركز الثاني.

وتقدم ريان في النتيجة لصالح كليوباترا على الجونة في المباراة التي تقام خارج الأرض، من خلال ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، قبل أن يعود في الدقيقة 16 ويسجل الهدف الثاني.

ريال المعار من الأهلي إلى كليوباترا في يناير الماضي خاض 22 مباراة في بطولة الدوري بين أساسي واحتياطي.

ويعد الترتيب الحالي للهدافين كما يلي:

أحمد ياسر ريان- 14 هدفًا.

أشرف بنشرقي- 12 هدفًا.

أحمد سمير- 11 هدفًا.

عمر كمال عبدالواحد- 10 أهداف.

رامي صبري- 10 أهداف.

عمرو جمال- 10 أهداف.

مصطفى فتحي- 10 أهداف.