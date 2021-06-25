موراتا غاضبًا: أحدهم تمنى موت أولادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

أعلن النجم الإسباني ألفارو موراتا لاعب يوفنتوس، إنه تلقى العديد من الرسائل السيئة أبرزها تتعلق بأولاده على هامش التواجد في بطولة يورو 2020.

وكان موراتا محل انتقادات من جانب الجماهير الإسبانية، وذلك بسبب المردود الذي يقدمه، والفرص التي يهدرها، وكان آخرها ركلة جزاء أمام سلوفاكيا في المباراة التي حسمها رفاقه بخماسية دون رد.

وقال موراتا في تصريحات إذاعية إنه تلقى تهديدات تجاه عائلته حتى أن أحدهم قال: "أتمنى أن يموت أولادك".

واضاف الجماهير أطلقوا صيحات تجاه زوجتي وأبنائي أثناء الحضور بالملعب في إشبيلية، مشددًا على أن هذا الأمر غير مقبول.

واختتم لاعب يوفنتوس تصريحاته بالتأكيد على أنه يتفهم صيحات الغضب من جانب الجماهير، لكنه لا يقبل التهديدات تجاه عائلته.