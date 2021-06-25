مشاهدة مباراة البحرين والكويت في بث مباشر ببطولة كأس العرب 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة البحرين والكويت في بطولة كأس العرب 2021 ضمن مباريات اليوم الجمعة 25-6-2021.

يستضيف استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية “الدوحة” المباراة الأخيرة من الدور التمهيدي بين البحرين والكويت، حيث تأهلت منتخبات (السودان – عمان – الاردن – موريتانيا – لبنان – فلسطين) إلى دور المجموعات، بينما ودع كل من ليبيا، الصومال، جنوب السودان، اليمن، جيبوتي، وجزر القمر خلال الأيام القليلة الماضية.

ومن المقرر إنضمام الفائز من مباراة البحرين والكويت إلى المجموعة الأولى التي تضم قطر، العراق، عمان، كما سيخوض المباراة الافتتاحية أمام العنابي يوم 30 نوفمبر 2021.

تنطلق صافرة بداية مباراة البحرين والكويت في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة البحرين والكويت في بطولة كأس العرب 2021، على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، بصوت المعلق الرياضي السوداني “سوار الذهب”، كما ينقل على قناة الكويت الرياضية، والبحرين الرياضية، والكأس القطرية بصوت المعلق العماني “خليل البلوشي”.

تاريخ مواجهات البحرين والكويت – مباريات رسمية

تعد النسخة الثالثة من بطولة كأس العرب التي أقيمت في عام 1966 هي التي جمعت البحرين والكويت لأول مرة على الإطلاق، وانتهت حينها بالتعادل الإيجابي (4-4).

وجاء الانتصار الأول في تاريخ مواجهات المنتخبين بالمباراة الثانية لصالح الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في بطولة خليجي البحرين 1970.

واستمر تفوق الكويت على البحرين في 6 مباريات متتالية، قبل أن ينهي منتخب البحرين تلك السلسلة السلبية بالتعادل في خليجي عمان 1984.

واستطاع منتخب البحرين تحقيق الانتصار التاريخي الأول على الكويت بفضل هدف “فياض محمود” في المباراة التاسعة التي جمعت المنتخبين، وكان ذلك في بطولة خليجي السعودية 1988.

وألتقى الكويت والبحرين من جديد في النسخة الخامسة من كأس العرب 1988، وأيضًا انتهت بلا غالب ولا مغلوب حيث خيم عليها التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1).

وفرض التعادل نفسه على 6 مواجهات بين المنتخبين منذ تلك الفترة وحتى وقتنا هذا، بينما فازت الكويت في 7 مناسبات، مقابل 8 انتصارات للمنتخب البحريني.

ويعتبر انتصار الكويت على البحرين بنتيجة (6-1) في بطولة خليجي البحرين 2013، هو الأكبر في تاريخ مواجهات المنتخبين، في المقابل كان أعرض انتصار للبحرين على الكويت بنتيجة (4-0)، في خليجي الكويت 2004.

البحرين – الكويت

استاد خليفة الدولي (الدوحة – قطر)

كأس العرب 2021 (الدور التمهيدي)

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أهلاً بكم في هذا البث المباشر لإحدى أهم مباريات اليوم الجمعة 25 يونيو 2021 في بطولة كأس العرب 2021 بين البحرين والكويت لحساب الدور التمهيدي.

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تشكيلة منتخب البحرين الأساسية اليوم:

سيد محمد جعفر – سيد رضا عيسى – أحمد بوغمار – عبدالله الهزاع – راشد الخوطي – علي حرم – علي مدن – جاسم الشيخ – مهدي حميدان – كميل الأسود – محمد الرميحي.

تشكيلة منتخب الكويت الأساسية اليوم:

خالد الرشيدي – سامي الصانع – فهد حمود – فهد الهاجري – حمد القلاف – فهد الأنصاري – حمد حربي – أحمد الضفيري – بدر المطوع – مبارك الفتيني – يوسف ناصر.