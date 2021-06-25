شكرا لقرائتكم خبر عن يورو 2020 .. أرقام قياسية عديدة في مرحلة المجموعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» والتي شهدت لعب 36 مباراة على مدار أقل من أسبوعين، ومن خلالها تأهل 16 منتخبًا للدور ثمن النهائي من البطولة.

94 هدفًا شهدتها مرحلة المجموعات بمعدل 2.62 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل كبير قياسًا بما كان عليه الحال في النسخة الماضية (يورو 2016) عندما تم تسجيل 69 هدفًا خلال مرحلة المجموعات، وبمعدل 1.92 في المباراة الواحدة.

في الواقع إن معدل الأهداف الحالي في مرحلة المجموعات هو ثالث أفضل معدل أهداف في تاريخ البطولة بداية من نسخة 1980 (بداية نظام مرحلة المجموعات في البطولة)، حيث تتصدر نسخة عام 2000 (2.71) ثم يليها نسختا 1984 و2004 (2.67) كأعلى معدل تهديفي في المباراة الواحدة، خلال مرحلة المجموعات، على مدار تاريخ البطولة.

ثلاثة منتخبات حققت العلامة الكاملة خلال مرحلة المجموعات (100% انتصارات) وهي منتخب إيطاليا (المجموعة الأولى)، منتخب بلجيكا (المجموعة الثانية) ومنتخب هولندا (المجموعة الثالثة).

منتخبان فقط هما اللذان حافظا على نظافة شباكهما خلال مرحلة المجموعات، هما منتخب إيطاليا (المجموعة الأولى) ومنتخب إنجلترا (المجموعة الرابعة).

منتخبان فشلا في حصد ولو نقطة واحدة خلال مرحلة المجموعات، هما منتخب تركيا (المجموعة الأولى) ومنتخب مقدونيا الشمالية (المجموعة الثالثة).

العديد من الأرقام القياسية تحققت خلال النسخة الحالية، أولها كانت الأهداف العكسية التي سُجلت في هذه النسخة، والتي بلغ عددها 8 (أكثر من 8% من نسبة الأهداف المسجلة) وهو سجل لم يتحقق من قبل في نسخة كاملة (النسخة الحالية متبق فيها 15 مباراة).

واللافت في الأمر هو أن 3 من الأهداف الـ8 سُجلت بالخطأ عن طريق حراس المرمى (تشيزني «بولندا» – هراديكي «فنلندا» – دوبرافكا «سلوفاكيا»)، وهو ما لم يحدث من قبل أن يسجل حارس مرمى بالخطأ في مرماه خلال النسخ الـ15 السابقة من البطولة.

ثاني الأرقام القياسية في هذه النسخة كان عدد ركلات الجزاء المهدرة، والتي بلغ عددها 6 وهو ما يمثل 43% من عدد ركلات الجزاء المحتسبة خلال مرحلة المجموعات في يورو 2020 (14).

منتخب إسبانيا كان له نصيب الأسد من الركلات المهدرة (2) معادلًا الرقم القياسي لعدد الركلات المهدرة من جانب منتخب واحد خلال نسخة من اليورو (منتخب هولندا في يورو2000)، في حين كان المنتخب البرتغالي هو المستفيد الأكبر من ركلات الجزاء في النسخة الحالية من البطولة (3 من 3).

وبفضل ركلات الجزاء، تمكن كريستيانو رونالدو من صناعة / معادلة العديد من الأرقام القياسية في النسخة الحالية من اليورو، فتمكن البرتغالي من تسجيل 5 أهداف في مرحلة المجموعات ليتصدر سباق الهدافين في النسخة الحالية من البطولة.

وأضيفت أهدافه الـ5 إلى أهدافه الـ9 في النسخ الـ4 السابقة ليتخطى ميشيل بلاتيني (9) ويصبح الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 14 هدفًا، مع كونه أول لاعب في تاريخ اليورو يسجل في 5 نسخ مختلفة من البطولة (2004، 2008، 2012، 2016 و2020).

ورفع كريستيانو رونالدو سجل أهدافه الدولية إلى 109، ليعادل سجل الإيراني على دائي كأفضل هداف على المستوى الدولي في تاريخ كرة القدم.

وعزز كريستيانو رونالدو سجله التهديفي في المسابقات الدولية الكبرى (كأس العالم + اليورو) إلى 21 هدفًا، ليتخطى ميروسلاف كلوزه (19) ويصبح أفضل هداف أوروبي في المسابقات الدولية الكبرى.

وعلى مستوى المنتخبات، أصبح منتخب الدنمارك (ثاني المجموعة الثانية) أول منتخب في تاريخ مرحلة المجموعات بكأس الأمم الأوروبية الذي يتأهل لأدوار خروج المغلوب على الرغم من خسارته أول مباراتين. (خسر من فنلندا وبلجيكا، لكن فوزه الكبير بنتيجة 4-1 على روسيا منحه بطاقة العبور للدور التالي).