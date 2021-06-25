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أنشيلوتي يشيد بصفقة ميلان الجديدة

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد كارلو أنشيلوتي، مدرب ، بماينان أحد اللاعبين المنضمين حديثًا إلى صفوف ميلان، هذا الصيف.

وقال أنشيلوتي، خلال حوار أجراه لصحيفة «Giornale» الإيطالية: «لقد تحدثت إلى باولو مالديني وأعربت عن ارتياحي للتعاقد مع ماينان. لقد كان خيارًا أحدث بعض الضجيج».

وخسر ميلان حارسه الأساسي جيانلويجي دوناروما، الذي رفض تجديد عقده مع النادي، لكن الروسونيري تعاقد مع مايك ماينان من ليل.

وأضاف أنشيلوتي: «أعرف ماينان منذ فترة عملي في سان جيرمان، حيث كان صغيرًا في ذلك الوقت، لكن كنت أستطيع التعرف على موهبته، وكنت أتركه كثيرًا يتدرب مع الفريق الأول».

واختتم مدرب ريال مدريد: «إن ماينان شخص هادئ للغاية، وهذا ضروري من الناحية الفنية. سيكون دائمًا مطمئنًا ومفيدًا للفريق».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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